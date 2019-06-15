Moldova'nın Kudüs kararı uluslararası hukukun istismarı

Açıklamada ayrıca, “Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması bakımından kilit önem taşıyan Kudüs’ün statüsü konusunun iç politika mülahazalarıyla uluslararası hukuk hilafına istismar edilmesini son derece yadırgıyoruz. Uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs hakkında kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet edildi.