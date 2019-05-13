Mogherini, Libya'da Serrac ile bir araya geldi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac Brüksel'de bir araya geldi.
Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tarafların Libya'daki krizi görüştüğü, AB'nin tüm taraflara askeri faaliyetlere son verme ve siyasi diyaloğu tekrar başlatma çağrısı yaptığı aktarıldı. AB'nin Birleşmiş Milletler'in ateşkes ve müzakere çabalarını desteklediğinin altı çizilen açıklamada, Libya'daki insani durumun da görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada, AB'nin insani yardımın ulaştırılması ve sığınmacı kamplarındaki göçmenlerin korunmasının önemine işaret ettiği vurgulandı.
(AA)