Mogherini, Libya'da Serrac ile bir araya geldi

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tarafların Libya'daki krizi görüştüğü, AB'nin tüm taraflara askeri faaliyetlere son verme ve siyasi diyaloğu tekrar başlatma çağrısı yaptığı aktarıldı. AB'nin Birleşmiş Milletler'in ateşkes ve müzakere çabalarını desteklediğinin altı çizilen açıklamada, Libya'daki insani durumun da görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada, AB'nin insani yardımın ulaştırılması ve sığınmacı kamplarındaki göçmenlerin korunmasının önemine işaret ettiği vurgulandı.

(AA)