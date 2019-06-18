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  3. Mısır'dan TRT'ye Muhammed Mursi sansürü

Mısır'dan TRT'ye Muhammed Mursi sansürü

Mısır'dan TRT'ye Muhammed Mursi sansürü

Mısır, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını kısıtladı. Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre, Mısır'da TRT Arapça'nın televizyon yayını sürüyor, fakat internet sitesine erişilemiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonundaki vefatı, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili birçok şey yazılıp çizilirken, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’da konuyla ilgili yapılan haberlere kısıtlamalar getiriliyor.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun İngilizce yayın yapan kanalı TRT World’den Twitter üzerinden yapılan açıklamada, TRT Arapça’nın Mısır’daki yayınının engellendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre, Mısır'da TRT Arapça'nın televizyon yayını sürüyor, fakat internet sitesine erişilemiyor.

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