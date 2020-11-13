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  • Mısır'da bir protestocu kent meydanında kendini ateşe verdi
13 Kasım 2020 Cuma 14:38 | Son Güncelleme:

Mısır'da bir protestocu kent meydanında kendini ateşe verdi

Mısır'da bir protestocu kent meydanında kendini ateşe verdi
AA

Mısır'da yaşam koşullarını ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi, "Ülkem, seni hırsızlar yönetiyor" sloganları attıktan sonra kent meydanında kendini yaktı.

Mısır'da yaşam koşullarını ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda kendini ateşe verdi.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüye göre, 40 yaşlarındaki Mısırlı Muhammed Hüsni, mali durumundan ve yolsuzluktan şikayet ederek kendini yaktı.

Mısır'da yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı

Hüsni, kendini ateşe vermeden önce çektiği videoda ise "devlet içindeki üst düzey yetkililerin yolsuzluklarını ortaya çıkarması nedeniyle işinden atıldığını ve İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından sorguya çekildiğini" ifade etti.

Hüsni, "Ülkem, seni hırsızlar yönetiyor" sloganları attıktan sonra kendini ateşe verdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Hüsni'yi, Aralık 2010'da kendini yakarak Arap Baharı'nın başlamasına neden olan Muhammed Buazizi'ye benzetti.

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