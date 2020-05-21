Mısır ve BAE, Hafter'i bırakıyor

Türkiye’nin desteği sayesinde Libya’da meşru hükümete karşı son haftalarda ezici yenilgiler alan gayrimeşru lider Halife Hafter’e en büyük darbe yasadışı destekçileri BAE ve Mısır’dan gelmek üzere. Mısır merkezli “Mada Masr” internet sitesinin Mısırlı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire, Trablus’u ele geçirmek için bir yıldan uzun süredir yürüttüğü savaşta başarısız olan ve son olarak stratejik Vatiyye Üssü’nü de kaybeden Hafter’in yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdi. Bir yetkili de “Kimse Hafter’e tekrar bahis oynamaz” dedi. Öte yandan Trablus’un güneyindeki Esabia kenti ve güneybatısındaki Mizde kenti de meşru Libya hükümetine desteklerini açıkladı.

RUSYA HÂLÂ DESTEKÇİ



Gayrimeşru Hafter güçlerine destek olmak için Rus Wagner savunma şirketine bağlı paralı askerlerin hâlâ Trablus ve çevresinde olduğu biliniyor. Yerel kaynaklar Rusya’nın ayrıca Suriye’nin güneyindeki Humus ilinde Esad rejimi bölgesinden Suriyeli gençleri, Hafter’in saflarında aylık 1500 dolar karşılığında savaşmaları için gönderdiğini de bildirdi. Son çatışmalarda Vatiyye etrafında Rus Pantsir savunma sistemlerinin UMH tarafından Türk SİHA’larıyla vurulduğu açıklanmıştı. Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, dün Hafter milislerine BAE’nin temin ettiği Pantsir’i daha imha ettiklerini belirtti.

MOSKOVA’YI RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER



UMH, son operasyon kapsamında, Türk SİHA’ları ile vurulan Pantsir’lere dair operasyon odası fotoğraflarını paylaştı. Rusya’nın bunlardan rahatsız olduğu belirtildi.

OPERASYONLAR TAM GAZ DEVAM



Libya ordusu hava unsurları, Hafter’e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine 5 hava harekatı düzenledi. Ayrıca güneydeki El-Esabia kentine doğru ilerleyiş de sürüyor.

MOSKOVA’YI RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER



UMH, son operasyon kapsamında, Türk SİHA’ları ile vurulan Pantsir’lere dair operasyon odası fotoğraflarını paylaştı. Rusya’nın bunlardan rahatsız olduğu belirtildi.

‘ÇARPIK POLİTİKANIZ ÇÖKMÜŞTÜR’



Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş’ın, “Libya’nın 10 yıldır krizde olduğu” yönündeki açıklamasına, “Eğer sizin Libya’nın iç işlerine kirli müdahaleniz, darbecilere desteğiniz, silah göndermeniz, iş birlikçileri kirli paranızla satın almanız, çarpıtıcı basınınızla şiddete kışkırtmanız olmasaydı Libya’da kriz olmayacaktı” cevabını verdi. Başağa, BAE’nin Libya’da geride bıraktığı silahların Abu Dabi’nin çarpık politikalarının delili olacağını belirtti.