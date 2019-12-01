Mısır polisinden Türk öğrenciye 23 gün işkence

Gerçek adı açıklanmayan ve Ali Özbey olarak geçen öğrenci Mısır’a staj için gittiğini belirterek, “Beni ‘Türkiye ve Erdoğan’ diyerek dövmeye başladılar” dedi. Sorgusuna gözaltına alındıktan bir hafta sonra başlanan öğrenciye yetkililerce Recep Tayyip Erdoğan’ı sevip sevmediği ve son seçimlerde kime oy verdiği yönünde sorular yöneltildiğini söyledi. Üç ayrı merkezde tutulan, ‘Türk ajanı’ olmakla suçlanarak sopalarla dövülen öğrenci 23 günün sonunda kapalı bir otoparkta ‘Bu yaşadıkların senin için değil, Erdoğan için’ diyen Mısırlı polisler tarafından Türk yetkililere teslim edildiğini ifade eden Özbey, “Bir kadın ‘Merhaba’ deyince sevinçten ağlamaya başladım” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini arayarak ‘geçmiş olsun’ dediğini belirten Özbey, kendisine ve bakanlık yetkililerine teşekkür ettim” diye konuştu.