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Mısır heyeti, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Mısır heyeti, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ulusal uzlaşı konusunu görüştü.

Mısır güvenlik heyeti, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır İstihbarat Teşkilatının Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ve İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet, Abbas ile Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı konusunu görüştü.

Görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Mısırlı güvenlik heyeti, dün de Gazze'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin uzlaşısı ve İsrail'le çatışmasızlık mutabakatına ilişkin gelişmeleri ele almıştı.

Filistin'de Fetih ile Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana devam eden siyasi bölünmüşlük, yapılan pek çok anlaşmaya rağmen sona erdirilemedi.

(AA)

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