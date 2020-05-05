Mısır, Cezayir, Irak ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 452'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 388 artarak 7 bin 201 olduğu aktarılan açıklamada, 1730 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- CEZAYİR



Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 470 olduğunu ifade etti.

Fevrar, ayrıca, 190 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 4 bin 838'e yükseldiğini belirtti.

- IRAK



Irak Sağlık Bakanlığı da 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 102'ye çıktığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında vaka sayısının da 85 artarak 2 bin 431 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşanların sayısının 1571'e yükseldiği kaydedildi.



- FAS



Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 hastanın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 181'e yükseldiğini aktaran Elyubi, 166 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 219'a çıktığını, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1838 olduğunu ifade etti.

- ÜRDÜN



Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülke dışından gelen 6 kamyon şoföründe virüs tespit edildiğini söyledi.

Cabir, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 471'e yükseldiğini, şu ana kadar virüse yakalanan 378 hastanın iyileştiğini kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 olarak açıklanmıştı.