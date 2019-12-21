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  3. Miniklerin maçında akılalmaz olay! Antrenör sahaya daldı, sonrası felaket!

Miniklerin maçında akılalmaz olay! Antrenör sahaya daldı, sonrası felaket!

Miniklerin maçında akılalmaz olay! Antrenör sahaya daldı, sonrası felaket!

Ukrayna'da minikler kategorisindeki iki buz hokeyi takımının maçı sırasında çocuklar arasında kavga çıktı. Takımlardan birinin antrenörü oyuncuları sakinleştirmek yerine kavgaya dâhil olunca çocuklardan bazıları hastanelik oldu. 

Ukrayna'nın Odesa kentinde 'Morskiye Volki' ve 'Krivbass' kulüplerinin 11 yaş grubundaki buz hokeyi takımları arasındaki maç sırasında oyuncular birbirine girdi.

Çocukların yumruklaştıkları sırada, 'Krivbass' takımının antrenörünün hızla piste girerek kavgaya dahil olduğu ve karşı takımın oyuncularını ittiği görüldü. Olayda darbe alan ve yere düşen çocuklardan bazılarının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(DHA)


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