06 Haziran 2020 Cumartesi 02:47 | Son Güncelleme:
Mike Pompeo terör örgütü için yine para istedi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DEAŞ'in tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, Suriye'de yerel ortakları saydığı terör örgütü YPG-PKK için DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyelerinden para talep etti.
Koalisyon’un bakanlar düzeyindeki toplantısında konuşan Pompeo, DEAŞ’ın Irak, Suriye ve Afganistan’da hücreler şeklinde hala varlığını sürdürdüğünü, örgütle savaşmak için 700 milyon dolarlık fon hedefini gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Pompeo, “Bu fonlar, yerel ortaklarla (YPG-PKK) çalışmalarımızı destekleyecek” dedi.