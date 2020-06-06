Mike Pompeo terör örgütü için yine para istedi

Koalisyon’un bakanlar düzeyindeki toplantısında konuşan Pompeo, DEAŞ’ın Irak, Suriye ve Afganistan’da hücreler şeklinde hala varlığını sürdürdüğünü, örgütle savaşmak için 700 milyon dolarlık fon hedefini gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Pompeo, “Bu fonlar, yerel ortaklarla (YPG-PKK) çalışmalarımızı destekleyecek” dedi.