Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0102
  • 6,5651
  • 304.338
  • 118342
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı... Savunması işe yaramadı

Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı... Savunması işe yaramadı

Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı... Savunması işe yaramadı

Rusya´da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

Rusya´nın başkenti Moskova´da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü. Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı. Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı.

(DHA)


Cem'den Serenay sorularına sert tepki!
Miray Daner suskunluğunu bozdu
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
Hayranlarını korkutmuştu! Hamile sunucudan açıklama
'Caner'in yanındayım'
<p>Ukrayna’nın Lviv kentinden, başkent Kiev’e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayol

Yolcuları Çileden Çıkardı... Uçakta Feci Dayak!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Edirne'de göz kamaştıran "Süper Ay" görüntüleri

Vahşi doğanın büyüleyici görüntüleri