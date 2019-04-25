Metro kazısından Afrodit heykeli çıktı

Yunanistan’ın ikinci önemli kentinin caddeleri altında devam eden metro inşaatı, bulunan sayısız eser nedeniyle ertelendi. Şimdiye kadar arkeologlar, sikkelerden mücevherlere, mermer heykellere, amforalara, kandillere ve parfüm şişelerine kadar 300.000’den fazla eser ortaya çıkardı.

NTV’nin The Telegraph'tan aktardığı habere göre Söz konusu arkeolojik eserler, Konstantinopolis’ten sonra Bizans İmparatorluğu’ndaki en önemli kent olan antik kentin gelişen ticaret merkezi olan yerde bulundu.

Arkeologlar, metro şebekesinin inşası sırasında, villaların, dükkanların, atölyelerin ve erken bir Hıristiyan kilisesinin kalıntılarının yanı sıra, MS 6. yüzyılda Selanik’in kalbinden geçen taş döşeli bir yol (Decumanus Maximus) buldular.

"5.000’DEN FAZLA MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI"

Attiko Metro şirketinin başkanı Yannis Mylopoulos, “Kazılar, Yunanistan’da son yılların en büyük arkeolojik projesi. Bulguların kalitesi ve sayısı gerçekten etkileyici. Selanik ve Makedonya tarihinin sürekliliğini ortaya koyuyor” diyor.

Selanik’teki eski eserler bölümü başkanı Dr. Polyxeni Adam-Veleni, “Şehir merkezinde Afrodit’i tasvir eden çok sayıda heykel bulunurken, Acheiropoietos Kilisesi (MS 5.yüzyıl Bizans kilisesi) etrafındaki alanda da birçok Afrodit heykeli ortaya çıktı” diyor.

Selanik MÖ 4. yüzyılda kurulmuş ve Roma İmparatorluğu ve daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun önemli bir ticaret ve askeri merkezi haline gelmişti. 14. yüzyılda 100.000’den fazla nüfusu ile Ortaçağ’da da güçlü bir şehir olarak kaldı.

Trafik sıkışıklığını azaltmak ve şehirdeki hava kirliliğini azaltmak için tasarlanan yeni metro sistemi üzerinde çalışmalara 2006 yılında başlandı. 2012 yılında 18 istasyonun şebekesinin bitmiş olması gerekiyordu, ancak birçok arkeolojik kalıntının keşfi ile ilerleme durdu. Şimdi metronun önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi gerekiyor.

100 metre uzunluğundaki taş döşeli yol (Decumanus Maximus) yerinde kalacak ve ağın istasyonlarından biri olan Eleftherios Venizelos’a dahil edilecek.

(SPUTNIK NEWS)