Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Genel İşleri Başkanlığı internet sayfasında yer alan habere göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında iki mescidin tüm halıları yenilendi.

Haberde, Mecscid-i Haram'da 21 bin Mescid-i Nebevi'de ise 3 bin halının değiştirildiği belirtilerek, her iki mescitte daha fazla kişinin namaz kılabilmesi için de ek alanın oluşturulduğu kaydedildi.

(AA)