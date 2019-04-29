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  3. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tüm halıları ramazan ayına hazırlık kapsamında değiştirildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Genel İşleri Başkanlığı internet sayfasında yer alan habere göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında iki mescidin tüm halıları yenilendi. 

Haberde, Mecscid-i Haram'da 21 bin Mescid-i Nebevi'de ise 3 bin halının değiştirildiği belirtilerek, her iki mescitte daha fazla kişinin namaz kılabilmesi için de ek alanın oluşturulduğu kaydedildi.

(AA)

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