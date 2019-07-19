Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşılama töreni sırasında baştan aşağı titrerken görülmüştü. Merkel geçtiğimiz haftalarda da Finlandiya Başbakanı'nı karşılama töreni esnasında yine titreme krizine girmişti. Almanya Başbakanı bugün yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende Merkel şiddetli olarak titremişti. G-20 Zirvesi öncesinde de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı basın toplantısı esnasında ikinci kez titremiş ancak sağlık sorunu olmadığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'i Berlin'de askeri törenle karşılayan Merkel'in üçüncü kez şiddetli bir şekilde titrediği görülmüştü. Bugün yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Merkel, sağlık durumu hakkında da konuştu. Alman lider, "Sağlığım hakkındaki endişeleri anlıyorum ancak bunları zaten yanıtladım. Sağlığım konusunda ilgiliyim. Şansölyelik görevimi de yerine getirebilecek durumdayım. 2021 benim için siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra da hayatıma devam etmeyi umuyorum" dedi.

Merkel Brexit görüşmelerine de değinerek "Yeni İngiltere Başbakanı ile çalışmak onun AB ile kuracağı ilişkiye bağlı ancak kendi yollarını bulacaklarına inanıyorum" dedi.