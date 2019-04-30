Merkel, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Basına kapalı bir dizi görüşmelerin yapıldığı Başbakanlık Ofisi'ndeki Merkel - Abdulmehdi buluşmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısı öncesi bakanlar, 14 milyar Euro hacimlik Almanya-Irak enerji ve ticari yatırım anlaşmalarını imzaladı.

MERKEL: IRAK´IN YANINDAYIZ

Basın toplantısına Merkel, "Irak'ın yeniden inşası ve terörle mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarındayız" dedi. Alman sanayicilerin Irak'a yatırımları konusunda ülkenin güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Merkel, Irak'ın başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesinden duydukları memnuniyeti diye getirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de, Almanya'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek başladığı konuşmasında; Almanya'nın Irak için çok önemli bir partner olduğunu vurgulayarak, ülkesinin bölgede istikrar ve barış için çalıştığını belirtti.

Adil Abdulmehdi, bölge istikrarı ve barışı için Türkiye'nin de çok önemli rol oynadığı bölge istikrar paktından bahsederek, hedeflerinin; komşu ülkeler ve dünyada teröre yönelen örgütlerin kökünün kazınması olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Merke'in Irak ile enerji yatırımları, ülkenin yeniden inşası ve insani yardımlar konularındaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıracakları sözleri üzerine Almanya'ya teşekkür eden Abdulmehdi, Almanya'nın öncülüğünde Avrupa'nın da katkı ve destekleriyle tarihi ve ekonomik sebeplere dayalı Erbil-Bağdat problemlerini de tam çözebileceklerini söyledi.

Avrupa Birliği kurallarının kendilerine farklı uygulandığını söyleyen Abdulmehdi, "Kriz ülkesi değiliz. Terörle uğraşıyoruz" diyerek ülkesinin kredi notunun da ülke gerçekleriyle tam örtüşmeyen seviyede gösterilmesinden rahatsızlığını ifade etti.

(DHA)