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Merkel askeri merasim sırasında ayakta durmakta zorlandı

Merkel askeri merasim sırasında ayakta durmakta zorlandı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in askeri merasim sırasında istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Merkel, Alman milli marşı çalınırken omuzlarından aşağıya doğru titremeye başladı.

Dudaklarını büzüştürdüğü görülen Merkel’in bacaklarının da titrediği gözlendi. Ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışan Merkel’e tören sonrası 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunuldu. Merkel, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söyledi.

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