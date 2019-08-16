Ünü sınırları aştı! Dünyaca ünlü yazar hayran kaldı

Domatesi, biberi ve yumurtasıyla damakları şenlendiren menemen, kahvaltı sofralarının da baş tacıydı. Geçtiğimiz yıl, ünlü yemek programcısı Vedat Milor'a gelen bir soruyla başlayan 'Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?' tartışması geleneksel lezzetimizin şöhretini de arttırdı. ABD'li New York Times gazetesi, önceki gün menemeni ele aldı.



ABD'li ünlü yemek programcısı ve Joan Nathan, New York Times'ta kaleme aldığı yazısında menemeni "Bu Türk yumurtaları yaz mevsiminde parıldıyor" yazısıyla tanıttı. Joan Nathan, birkaç ay önce İstanbul'u ziyaretinde yediği menemene hayran kaldığını anlattı. Menemenin isminin tarihini de anlatan ABD'li yazar, "Yemeğe, Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki Menemen kasabasının adı verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar orada yaşayan Rumlar ve Yunanistan'ın Girit adasından dönen Türkler tarafından şekillendirildi. Menemene kekik, fesleğen, biberiye kullanımı da eklendi. Sonunda menemen olarak hızla Türkiye'ye yayıldı" ifadesini kullandı.



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