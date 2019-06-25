Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7959
  • 6,5936
  • 265.215
  • 95.421
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Melania Trump duyurdu: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Stephanie Grisham

Melania Trump duyurdu: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Stephanie Grisham

Melania Trump duyurdu: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Stephanie Grisham

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.

Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz Saray'ın  yeni sözcüsünün kim olacağına açıklık getirdi.

Trump, açıklamasında, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcüsü ve  İletişim Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi 2015  yılından bu yana bizimle beraberdi. Başkan Trump ve ben, ülkemize ve yönetime  hizmet edecek daha iyi birini düşünemezdik." ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Grisham'ın kendi iletişim direktörlüğü görevine devam  edeceğini de ifade etti.

2015 yılında seçim kampanyasına başladığı ilk aylardan itibaren ABD  Başkanı Trump ve eşi Melania'nın yanında görev alan Grisham, göreve başlaması  halinde 30. Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders önceki hafta yaptığı açıklamayla ay  sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Otomotivin yolculuğu bu müzede: Anadolu Arabaları Müzesi

Süper Lig'de dikkat çeken transferler