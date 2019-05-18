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Meksikalı üst düzey diplomat: ABD kıymetimizi anladı

Meksikalı üst düzey diplomat: ABD kıymetimizi anladı

Meksika’nın üst düzey diplomatlarından biri, Çin ile ilişkileri günbegün gerginleşen ABD’nin 'Kuzey Amerika ticaret bloğunun kıymetini anladığını' söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Meksika’nın Kuzey Amerika’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Seade, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşının, ABD-Meksika-Kanada bloğunun ilişkisini daha sıkı hale getirdiğini belirtti.

ABD; Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini kaldırdı. Bu karar, geçen yıl Kuzey Amerika ülkeleri arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının resmen yürürlüğe girmesinin önündeki büyük bir engeli kaldırmış oldu.

Konuyla ilgili olarak Reuters’e telefon yoluyla demeç veren Seade, “ABD’nin uzun zamandır zorluklar yaşadığı Çin ile ilişkilerinde katı bir hava hâkim. Bu durum ise ABD’yi Kuzey Amerika ekonomik bölgesinde birliktelik kurma ihtiyacına itiyor. Günbegün sertleşen ABD-Çin ilişkisi, ABD’ye Meksika ve Kanada’nın kıymetini gösterdi.” diye konuştu.

Jesus Seade, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (NAFTA) çekildiğini açıklamasının ardından ABD-Meksika-Kanada bloğu arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması (USMCA) sürecinde Meksika adına müzakerelerini yürütmüştü.

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