Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde düzenlenen bir gösteride silahlı bir saldırganın kalabalığa ateş açması sonucu Meksika İşçi Konfederasyonu (CTM) üyesi yerel sendika yöneticisi 2 kişi hayatını kaybetti. CTM'nin Cuernavaca Şubesinin Başkanı Jesus Garcia ile Sendika sekreteri Roberto Castrejon Calderon'un uğradıkları silahlı saldırıda öldüğü bildirildi. Castrejon Calderon'un oğlu ise geçtiğimiz yıl nisan ayında öldürülmüştü. Saldırganın olay yerinden kaçarken yakalandığı açıklandı. Saldırıda yaralanan bir haber kameramanı Rene Perez olmak üzere 2 kişinin tedavisi sürüyor. Saldırının nedeni ise araştırılıyor.

İHA