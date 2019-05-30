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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:57

Meksika'da otobüs kazasında 21 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandı

Meksika'da otobüs kazasında 21 kişi öldü, 30 kişinin de yaralandı

Meksika'nın güneyindeki sahil şehri Veracruz'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Veracruz Sivil Savunma Direktörü Roberto Hernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti.

Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

(AA)

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