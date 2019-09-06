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  3. Meksika'da organize örgütlerden asker ve polise benzin satışı engeli

Meksika'da organize örgütlerden asker ve polise benzin satışı engeli

Meksika'da organize örgütlerden asker ve polise benzin satışı engeli

Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bazı benzin istasyonlarının, organize örgütlerin tehdidiyle polis ve askere ait araçların benzin deposunu doldurmayı reddettiği öne sürüldü.

Meksikalı federal savcılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas'ta benzin istasyonlarının, ordu ve polis araçlarının benzin deposunu doldurmayı reddettiğine ilişkin şikayetler aldıklarını belirtti.

Sorunun merkezinin, ABD'nin Teksas eyaletinin Laredo şehri sınırındaki Nuevo Laredo kenti olduğu kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, meselenin, hizmetin reddine ilişkin bir kamu davası olarak soruşturulduğu bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, örgütlerin, ordu mensuplarına ve polise benzin satan istasyonları tehdit ettiği yönündeki haberlere ilişkin soru yöneltildi.

Lopez Obrador, kamu davasının, muhtemelen benzin istasyonlarının işletmecilerini hedef alacağını belirtti.

Tamaulipas'ta eylemler düzenleyen "Zetas" başta olmak üzere uyuşturucu kartelleri, askeri üslere ve devriye ekiplerine saldırılar düzenliyor.

Kartel üyeleri, sıklıkla sahte askeri üniforma giyiyor, büyük konvoylarla seyahat ediyor, zırhlı araçlar kullanıyor ve caddeleri trafiğe kapatıyorlar.

AA

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