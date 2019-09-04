Meksika'da öğretmenin kopya önleme yöntemi viral oldu

Öğrencilerin kafalarında karton kutuların bulunduğu görüntünün sosyal medyada yankı bulmasının ardından veliler bu 'yöntemin' etik olmadığını ve aşalağıyıcı olduğunu belirterek yönetime şikayette bulundu.

'PSİKOMOTOR GELİŞİME KATKI İÇİN'

Veliler ismi Luis Juarez Texis olduğu belirtilen öğretmenin görevden alınmasını talep etse de okuldan yapılan açıklamada uygulamanın 'öğrencilerin psikomotor gelişimine yardım eden bir alıştırma' olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamanın öğrencilerin rızası dışında yapılmadığı da vurgulandı.

Olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.

Daha önce de Bankok'daki Kasetsart Üniversitesi'nde uygulanan ilginç başka bir kopya önleme yöntemi sosyal medyada çok konuşulmuştu.