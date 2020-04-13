Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 300'ye yaklaştı

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 296'ya, vaka sayısının 4 bin 661'e ulaştığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Obrador, ülkedeki karantinanın kademeli olarak kaldırılmasını arzu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki karantinanın günden güne kaldırılmasını isterim ancak tüm önlemleri dikkate alacak şekilde bu süreçten çıkmak istiyoruz."