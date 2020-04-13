Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7953
  • 7,4218
  • 375.038
  • 96398.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 300'ye yaklaştı

Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 300'ye yaklaştı

Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 300'ye yaklaştı

Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 296'ya, vaka sayısının 4 bin 661'e ulaştığını bildirdi.

AA'nın  aktardığı habere göre, öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Obrador, ülkedeki karantinanın kademeli olarak kaldırılmasını arzu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki karantinanın günden güne kaldırılmasını isterim ancak tüm önlemleri dikkate alacak şekilde bu süreçten çıkmak istiyoruz."


'Çatıda ne işiniz var?'

'Çatıda ne işiniz var?'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni doğan bebekler için koronavirüs önlemleri

Yeni uygulama saat 05:00'te başladı! Dikkat çeken kareler