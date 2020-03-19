Meksika'da koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkesi Meksika'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
AA