Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6924
  • 6,3147
  • 269.62
  • 106623
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Meksika'da havasızlıktan boğulmak üzere olan 62 göçmen kurtarıldı

Meksika'da havasızlıktan boğulmak üzere olan 62 göçmen kurtarıldı

Meksika'da havasızlıktan boğulmak üzere olan 62 göçmen kurtarıldı

Meksika'da ABD topraklarına geçmeye çalışan 62 sığınmacı bir kamyonun arkasında havasızlıktan ölmek üzereyken kurtarıldı.

Meksika'da bir kamyonun arkasında havasızlıktan ölmek üzere olan içlerinde hamile 1 kadın ve çocukların bulunduğu 62 kaçak göçmen yakalandı.

Meksika polisi bir kamyonun arkasında taşınan 62 göçmen kurtardı. Göçmelerin çoğu Guatemalalı olan sığınmacılar arasında hamile bir kadın ve çocuklar da vardı.

Havasızlıktan boğulmak üzere olan sığınmacıların kamyonun kapısını kırmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Sığınmacılardan bir kişi ise Meksika polisine, ''Kurtarıldığıma üzülüyorum çünkü hedefime ulaşamadım'' dedi.

Sığınmacıların, Meksika'yı geçerek ABD topraklarına ulaşmaya çalıştıkları açıklandı.

Kamyon şoförü ve bir yolcusu gözaltına alındı. Sığınmacılar ise bölgedeki göçmen tesisine gönderildi.

İNGİLTERE'DE 39 CANSIZ BEDEN

İngiltere'de bir tırın arkasında geçen ay 39 ceset bulunmuştu. Ölenlerin hepsinin Vietnamlı oldukları belirlenmişti.


Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sert çıktı! 'O insana prim yaptırmayın'
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uyla ilgili gözlerden kaçan detay!
Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş iddia!
Kadir Doğulu'nun 17 yaşındaki hali sosyal medyayı salladı!
Elimi Bırakma dizisinden hayranlarını üzen haber!

Minik Kız, Tayı Evlerinin Banyosunda Böyle Yıkadı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip canlıları

Marmara Denizi'ndeki büyük deprem araştırmasının ilk sonuçları belli oldu