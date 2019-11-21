Meksika'da havasızlıktan boğulmak üzere olan 62 göçmen kurtarıldı

Meksika'da bir kamyonun arkasında havasızlıktan ölmek üzere olan içlerinde hamile 1 kadın ve çocukların bulunduğu 62 kaçak göçmen yakalandı.

Meksika polisi bir kamyonun arkasında taşınan 62 göçmen kurtardı. Göçmelerin çoğu Guatemalalı olan sığınmacılar arasında hamile bir kadın ve çocuklar da vardı.



Havasızlıktan boğulmak üzere olan sığınmacıların kamyonun kapısını kırmaya çalıştıkları belirtiliyor.



Sığınmacılardan bir kişi ise Meksika polisine, ''Kurtarıldığıma üzülüyorum çünkü hedefime ulaşamadım'' dedi.



Sığınmacıların, Meksika'yı geçerek ABD topraklarına ulaşmaya çalıştıkları açıklandı.



Kamyon şoförü ve bir yolcusu gözaltına alındı. Sığınmacılar ise bölgedeki göçmen tesisine gönderildi.

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