Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Cuajinicuilapa'nın 9 kilometre güneydoğusu olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 21 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem nedeniyle yüksek binalarda çalışan çok sayıda kişi panikleyerek dışarı kaçtı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

(AA)