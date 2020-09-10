Meis Adası'ndan sonra Yunanistan askerleri Karaada'ya çıktı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası panikleyip ne yapacağını şaşıran Yunanistan provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meis adasına turist feribotunda asker gönderdiği görüntüleriyle alay konusu olan ülke, şimdi askerlerini Karaada'ya çıkartıyor.
Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareketliliği ve Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.
TRTHaber'in aktardığı bilgilere göre, Yunanistan masada olduğu gibi sahada da gerginliği tırmandırıyor. Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
Karada'daki Yunan askerlerini Türk muhabirler tarafından görüntülendi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.
Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.
Daha önce de Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik görüntülemişti. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti.