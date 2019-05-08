Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, 6 Mayıs günü dünyaya gelen erkek bebeklerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Sussex Dükü ve Düşes'i, çocuklarının doğumunun ardından -Prens William'ın tabiriyle- "uykudan mahrum topluluk" üyesi oldular. Dük ve Düşes, bebeklerini dünyaya gösterdiler.

BBC Türkçe Kraliyet bebeğiyle ilgili merak edilenleri şöyle derlemişti:

Bebeğin ismi ne olacak?

İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin bebeklerine isim seçmek için genelgeçer bir kural yok ancak genellikle karar geleneklere göre alınıyor.

Arthur ve James erkek bebek ismindeki favoriler. Bu isimler geçen yıl Prens William ve Catherine Middleton'ın üçüncü çocuğu için de favoriler arasındaydı.Ancak çocuklarının ismini Louis koyarak şaşırttılar.

Peki ya soyadı ne olacak?

Bu çocuğun bir soyadına ihtiyacı olmayabilir. Bebeğe prens ya da prenses ünvanı verilirse, soyadına ihtiyacı yok. Prens Harry ve Meghan için bir seçenek, Mountbatten-Windsor. Bu, Prens Philip ve Kraliçe evlendikleri zamanda kullandıkları soyadlarının birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Ancak çiftin Cambridge Dükü ve Düşesi gibi Kraliçe tarafından verilen ünvanı kullanmaları muhtemel: Sussex. Prens William ve Catherine'in 3 çocuğunun doğum sertifikalarında Cambridge yazıyor.

Bebek prens olacak mı?

Buna Kraliçe karar verecek. Ama kısaca söylemek gerekirse hayır, otomatik olarak değil. Kraliçe 2012 yılında Prens William için yeni kurallar getirdi, böylece onun bütün çocukları prens ya da prenses olabildi.

Bundan önce, sadece Prens Charles'ın en büyük oğlunun en büyük oğlu bu ünvana erişebiliyordu. Bunun nedeni Kral V. George'un 1917 yılında Kraliyet Ailesi içerisindeki ünvanları sınırlandırmak istemesiydi.

Bu yüzden Kraliçe müdahale etmediği müddetçe Prens Harry ve Meghan'ın çocukları bu ünvanları almayacak.

Peki ya diğer ünvanlar?

Dumbarton Dükü olacak.

Harry ve Meghan bir ünvanı reddedebilir mi?

Bu daha önce yaşandı. Kraliçe'nin kızı, Prenses Anne, kendi çocukları Peter ve Zara için ünvanlar verildiğinde bunu reddetti. Çocuklarının mümkün olduğu kadar normal hayatlara sahip olmasını istiyordu.

Zara Tindall (Rugby oyuncusu Mike Tindall ile evlendikten sonra aldığı soyad uyarınca) İngiliz Times gazetesine, "Anne-babam bize ünvan vermedi, böylece az da olsa daha normal bir şekilde büyüyebildik. Ünvan aldıktan sonra ondan sıyrılmak çok zor" açıklamasını yapmıştı.

Böylece kraliyet protokolü kurallarını yıkmakta çekinmeyen Prens Harry ve Meghan, aynı yolu seçebilir.

Bebek bir gün Kral olabilir mi?

Teoride olabilir ancak sırada çoktan altı kraliyet ailesi üyesi var. Prens Harry ve Meghan'ın çocuğu, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi olacak. Dünyaya geleli çok da uzun bir süre olmayan kuzenleri, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis onun önünde.