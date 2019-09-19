'Medeniyetlerin ittifakından yanayız'
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İspanya’nın başkenti Madrid’de 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dinler ve kültürler arası diyalog buluşmasının Türkiye’nin değerlerinin doğru anlatımı açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.
Göktaş, “Türkiye olarak bizler, medeniyetlerin çatışmasından değil, ittifakından yanayız. Farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir araya gelip konuşmaları, karşılıklı tanışıklığın artmasını da beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.