'Medeniyetlerin ittifakından yanayız'

Göktaş, “Türkiye olarak bizler, medeniyetlerin çatışmasından değil, ittifakından yanayız. Farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir araya gelip konuşmaları, karşılıklı tanışıklığın artmasını da beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.