McDonald's yasak aşktan kovdu

Easterbrook, ilişkisinin bir hata olduğunu kabul ederek “Ayrılma zamanım geldi. Bunun ötesinde, umarım özel hayatımın gizliliğine saygı gösterebilirsiniz” dedi. Karar sonrası şirketin hisseleri yüzde 1.5 düşerek 195 dolar altına indi. Yönetim, 1.3 milyon dolar civarında maaşı olan ve geçen yıl 16 milyon dolara yakın prim alan Easterbrook’un tazminat paketini ise henüz açıklamadı. Easterbrook’un yerine acilen McDonald’s ABD’nin başındaki Chris Kempczinski atandı ve yönetim kuruluna alındı. Bu son dönemde bir ABD’li şirkette görülen ikinci benzer vaka. Geçen yıl da Intel’in patronu Brian Krzanich benzer nedenle görevden el çektirilmişti.