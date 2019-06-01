  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 16:30 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:41

Mark Zuckerberg atağa geçti: Yapay zeka sesli asistanı için çalışılıyor

Mark Zuckerberg atağa geçti: Yapay zeka sesli asistanı için çalışılıyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Facebook’un Kaliforniya’da düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı.

CNBC’nin haberine göre, Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zekâlı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple’ın Siri, Google’ın ses asistanı ve Amazon’un Alexa’sı bulunuyor.

CNBC’in aktardığına göre, Facebook 2015 yılında ‘M’ adıyla bir asistan üretmişti ancak bu proje 2018 yılının başında sonlandırıldı.

(Sputnik News)

Yaz Aylarının Korkulu Rüyası ´Kene´

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.