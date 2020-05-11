Maracana Stadı artık hastane

Hastanede şu an 50’si yoğun bakım olmak üzere 170 yatak hizmet veriyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın mayısın ortasına kadar teslim edileceğini açıkladı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya’da, 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü. Maracana Stadyumu’nda 2014 Dünya Kupası maçları da oynanmıştı.

Hastanede 2 tomografi ve taşınabilir röntgen makineleri mevcut.