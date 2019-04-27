Manhattan sosyetesini kandıran 'sahte mirasçı'nın hayatı dizi olacak

28 yaşındaki Anna Sorokin tamamı yalanlarına inanan dostlarının, bankaların ve bazı işyerlerinin ödediği paralarla satın aldığı özel tasarım kıyafetleri giymiş, 5 yıldızlı otellerde kalmış ve özel uçaklarda seyahat etmişti.

Sorokin birçok bankadan da on binlerce dolar kredi çekmişti.

İnsanları 'Milyoner bir mirasçıyım' diyerek kandırdı

Rus bir kamyon şoförünün kızı olan Sorokin, 16 yaşında Almanya'ya gitti.

3 yıl önce ABD'ye gittiğinde kendisini yeni bir kimlikle tanıttı.

2016 yılının Kasım ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar "Milyoner bir mirasçı" olduğunu iddia ederek, Manhattan sosyetesinin en zengin insanlardan bazılarıyla dost oldu.

Banka hesabında 1 dolar yokken, New York'un merkezinde bir gece kulübü ve sanat galerisi inşa etmek için 22 milyon dolar borç almaya çalıştı.

HAYATI DİZİ OLACAK

Anna Sorokin'in hayatını anlatan dizi Netflix'te yayımlanacak. Telif haklarını satın alan Grey's Anatomy dizisinin yapımcısı Shonda Rhimes'in halen senaryoyu yazdığı bildiriliyor. Anna Sorokin karakteri için adı geçenler arasında Jennifer Lawrence ve Margot Robbie'nin de olduğu belirtiliyor.