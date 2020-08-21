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21 Ağustos 2020 Cuma 04:03 | Son Güncelleme:

Mali'de Türklerin hayatı güvende

Mali'de Türklerin hayatı güvende

Batı Afrika ülkesi Mali'de gerçekleşen darbe sonrası Türkiye Büyükelçiliği'nde çalışan Hacer Diarra, ülkedeki son durumu anlattı.

Askerlerin yollara inmediğini, engelleme olmadığını, ülkede hayatın normal akışında devam ettiğini belirten Diarra, “İnsanların mal ve can güvenliğini korumak için de her türlü tedbiri aldıklarını duyurdular. Şu ana kadar Türk vatandaşlarının herhangi bir başvurusu olmadı bize. Ülkemizdeki Türkler güvende” dedi. Gözaltında bulunan başbakan ve bakanların durumunun iyi olduğunun açıklandığını da belirtti. Bugün başkent Bamako’daki Bağımsızlık Meydanında geniş katılımlı bir eylem yapılacak. 

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