Mali'de Türklerin hayatı güvende

Askerlerin yollara inmediğini, engelleme olmadığını, ülkede hayatın normal akışında devam ettiğini belirten Diarra, “İnsanların mal ve can güvenliğini korumak için de her türlü tedbiri aldıklarını duyurdular. Şu ana kadar Türk vatandaşlarının herhangi bir başvurusu olmadı bize. Ülkemizdeki Türkler güvende” dedi. Gözaltında bulunan başbakan ve bakanların durumunun iyi olduğunun açıklandığını da belirtti. Bugün başkent Bamako’daki Bağımsızlık Meydanında geniş katılımlı bir eylem yapılacak.