Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8094
  • 6,6165
  • 266.839
  • 95.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Mali'de güvenlik krizinin aşılması için bölgede yaşayan dinlerin temsilcileri bir araya geldi

Mali'de güvenlik krizinin aşılması için bölgede yaşayan dinlerin temsilcileri bir araya geldi

Mali'de güvenlik krizinin aşılması için bölgede yaşayan dinlerin temsilcileri bir araya geldi

Müslüman, Katolik ve Protestan toplumlarla Mopti bölgesi temsilcileri, bölgedeki güvenlik sıkıntılarının aşılması için bir araya geldi.

Mali'nin aylardır çatışmalara ve saldırılara sahne olan merkez bölgesi Mopti'ye barışın gelmesi için dini topluluklarla bölgenin temsilcileri harekete geçti. Yerel basındaki haberlere göre, Müslüman, Katolik ve Protestan topluluklarla Mopti bölgesi temsilcileri, başkent Bamako'da bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında, girişimle Mopti bölgesinde uzun süredir devam eden güvenlik krizinin aşılmasında katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Girişimin öncülerinden eski Mali Barolar Birliği Başkanı Kassoum Tapo, krizin çözülmesine yardımcı olmak için Mopti bölgesine farklı etnik ve dini gruplarla kurumların temsilcilerinin bulunduğu heyetler göndereceklerini aktardı. Bamako Başpiskoposu Kardinal Jean Zerbo, yaşanan trajedinin kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade ederek "Görevimiz iki aşamalı, gözcü gibi hareket etmeli ve tehlike ortaya çıktığında çatışmaları engellemeliyiz, arabulucu olmalıyız." dedi.

Girişime katılanlar, Mali halkını birlik olmaya çağırdı ve Mopti bölgesindeki güvenlik krizi konusunda yakın zamanda geniş kapsamlı bir barış forumu düzenleneceğini duyurdu. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), dün Mopti bölgesindeki güvenlik krizini aşmak için 5 maddelik acil eylem planı açıklamıştı.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan Ogossagou köyündeki Fulanilere üstlerinde avcı Dogon grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişilerce 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Mardin´in Mazıdağı ilçesi Kele Yolundaki doğa yürüyüşüne çıkan Babayiğit tarlada yılanları fark e

Yılanların Dansı İzleyenleri Mest Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!