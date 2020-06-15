Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8418
  • 7,7066
  • 375.611
  • 109464
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Mali'de askeri konvoya saldırı: 40 asker kayıp
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:18 | Son Güncelleme:

Mali'de askeri konvoya saldırı: 40 asker kayıp

Mali'de askeri konvoya saldırı: 40 asker kayıp

Son Dakika Haberleri.. Mali Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri konvoya terör saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu duyuruldu.

Mali’nin başkenti Bamako’nun kuzeyinde Moritanya sınırına yakın bölgede Mali ordusu konvoyuna terör saldırısı düzenlendi. Mali medyası, 40 askerin kayıp olduğunu duyurdu. Mali Hava Kuvvetleri’nin kayıp askerleri aradığı aktarıldı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Bakan Koca duyurdu: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
İsrail'i ‘ilhak' konusunda uyarmıştı: Kral Abdullah, Netanyahu'nun telefonunu açmadı
Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'
Şehirlerin sosyal mesafe karnesi: İşte en çok uyan il
İçme suyu borusundan çıkarıldı! Şoke eden görüntü
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı aç

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası