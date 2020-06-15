15 Haziran 2020 Pazartesi 16:18 | Son Güncelleme:
Mali'de askeri konvoya saldırı: 40 asker kayıp
Son Dakika Haberleri.. Mali Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri konvoya terör saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu duyuruldu.
Mali’nin başkenti Bamako’nun kuzeyinde Moritanya sınırına yakın bölgede Mali ordusu konvoyuna terör saldırısı düzenlendi. Mali medyası, 40 askerin kayıp olduğunu duyurdu. Mali Hava Kuvvetleri’nin kayıp askerleri aradığı aktarıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız