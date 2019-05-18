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  3. Mali'de askeri devriyeye pusu: 4 ölü

Mali'de askeri devriyeye pusu: 4 ölü

Mali'de askeri devriyeye pusu: 4 ölü

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde devriye gezen askerlere yönelik saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mopti bölgesindeki Diafarabe'de devriye yapan askerlere, bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar el yapımı patlayıcılarla pusu kurdu.

Pusunun ardından ateş açan saldırganlara askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırganlar, askerlere ait ağır silahlarla donanmış bir aracı alarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında ülkede görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

(AA)

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