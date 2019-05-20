Malezya'da ramazanın ruhu toplu iftar etkinlikleriyle yaşanıyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un meydanında ramazan boyunca düzenlenen toplu iftarlar, mübarek ayın iklimini şehirde yaşatıyor.

Ülkenin bağımsızlığının 1957'de ilan edildiği Bağımsızlık Meydanı'nda kurulan dev ramazan pazarından iftarlıklarını alan binlerce Malezyalı Müslüman, oruçlarını meydandaki yeşillik alanda açıyor.

Her ramazanda on binlerce kişinin katıldığı "Iftar@KL" isimli toplu iftar etkinliği, bu ramazanda da coşkulu geçiyor.

Meydanındaki Jalan Raja Sokağı boyunca dizilen yemek tezgahlarında iftardan bir saat öncesinden sıraya giren halk, Malay yemeklerinin yanı sıra Hindistan, Tayland ve Çin mutfağından lezzetleri iftar sofralarında buluyor.

Gayrimüslimler de yoğun ilgi gösteriyor

Ramazan pazarında yemeklerin yanı sıra giysi satılan tezgahlar da bulunuyor.

Kuala Lumpur'da ramazanın maneviyatının en iyi yaşandığı noktalardan biri olan Bağımsızlık Meydanı'ndaki toplu iftarlara, şehir sakinlerinin dışında il dışından da çok sayıda kişi, bu renkli ramazan ortamını tecrübe etmek için ailece geliyor.

Toplu iftarlara Müslümanların yanı sıra çok sayıda gayrimüslim de yoğun ilgi gösteriyor. Kimi Malezya vatandaşı kimi turist olan gayrimüslim ziyaretçiler, Müslümanlarla birlikte aynı sofraya oturup yemek yemenin tadını çıkarıyor.

İftar vaktinden dakikalar önce çim alana kurulan sedirlere yerleşen Müslümanlar, akşam ezanını duyduktan sonra hep birlikte oruçlarını açıyor.

Bu ramazanda 90 bin ziyaretçi bekleniyor

Oruçların açılmasının ardından, akşam namazı da aynı meydana kurulan mescitte cemaat eşliğinde kılınıyor.

Geçen yılın ramazanında 79 bin kişinin katıldığı Bağımsızlık Meydanı iftar etkinliklerine bu ramazan 90 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

(AA)