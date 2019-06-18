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  3. Malezya'da 10 kişi DAEŞ bağlantılı terör örgütü tarafından kaçırıldı

Malezya'da 10 kişi DAEŞ bağlantılı terör örgütü tarafından kaçırıldı

Malezya'da 10 kişi DAEŞ bağlantılı terör örgütü tarafından kaçırıldı

Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaleti kıyılarında DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf militanlarının 10 balıkçıyı kaçırdığı bildirildi.

Malezya basınında yer alan haberlerde, balık avlamak üzere dün gece Filipinler'in güneyindeki Tawi Tawi adalarından Malezya'nın Sabah açıklarına hareket eden ve 10 kişiyi taşıyan iki teknenin, seyir sırasında teröristler tarafından durdurulduğu belirtildi. Filipin vatandaşı oldukları tespit edilen balıkçıların, teröristlerce kaçırılıp Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın hücrelendiği bölgelerden birine götürüldüğü öğrenildi.

Kaçırılan balıkçıların akıbeti henüz bilinmiyor. Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.  Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

(AA)

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