Malezya Başbakanı Mahathir görevi bırakacağını açıkladı

Başbakan Mahathir, Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başbakanın değişimine ilişkin açıklamada bulundu.

İktidardaki koalisyon partilerinin bu cuma yapacağı toplantıda başbakanın değişiminin konuşulup konuşulmayacağını bilmediğine işaret eden Mahathir, "Herhangi bir tarih belirlenecek mi bilmiyorum, fakat ben zaten önceden görevimi bırakmaya hazır olduğumu söylemiştim." diye konuştu.

Mahathir, başbakanlığı devretmeye yönelik sözünün hala geçerli olduğunu belirterek, "Koalisyon ne yönde karar verirse versin, APEC zirvesinden sonra görevi bırakacağım." bilgisini verdi.

Başbakan Mahathir'den bu yıl içinde görevi devralması beklenen Enver, geçen haftaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Mahathir'in bu yıl kasımda Malezya'da düzenlenecek APEC Zirvesi'nden sonra başbakanlığı devredeceğini doğruladığını belirtmişti.

- MALEZYA'DA BAŞBAKANIN DEĞİŞMESİ TARTIŞMALARI

Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs 2018'deki genel seçimlerinde kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada, koalisyonun aldığı karar gereğince başbakanlık görevinde yaklaşık 2 yıl kalıp makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

Mahathir'in açıklamalarına rağmen başbakanın değişimine dair tartışmalar sıkça gündeme gelmiş, görev değişimi için net bir tarih belirlenip belirlenmediği konusunda iktidar partilerinden farklı görüşler dile getirilmişti.

Koalisyon hükümetinden bazı bakan ve milletvekilleri, ülkede istikrarın sağlanması için Mahathir'in tam dönem görevde kalması gerektiğini savunmuş, buna karşın Enver İbrahim'e yakın isimler, başbakanlık değişiminin iki yıl içinde gerçekleşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Öte yandan muhalefet partileri UMNO ve PAS, Mahathir'in tam dönem başbakanlık görevinde kalabilmesi için mecliste güven oylamasıyla yeni bir koalisyon oluşturulması teklifini gündeme getirmişti.

(AA)