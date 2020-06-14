Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Malezya açıkladı: Vaka sayısı normalde dönüyor...
14 Haziran 2020 Pazar 14:26 | Son Güncelleme:

Malezya açıkladı: Vaka sayısı normalde dönüyor...

Malezya açıkladı: Vaka sayısı normalde dönüyor...

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vakaların üç ay sonra ilk defa 1000'in altına indiği açıklandı.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın toplantısında, son 24 saatte 8 yeni vakanın tespitiyle toplam vakanın 8 bin 453'e, vefat sayısının da 1 artarak 121'e çıktığını kaydetti.

35 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu ifade eden Nur Hişam, toplam iyileşen vaka sayısının 7 bin 346 olduğunu ifade etti.

Nur Hişam, son iyileşenlerle birlikte aktif vaka sayısının 986'ya indiğini belirterek 21 Mart'tan bu yana bu sayının ilk defa 1000'in altına düştüğünü vurguladı.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Haziran'da kaldırılmıştı.

Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü
Başkan Erdoğan önermişti... Talep patlaması oldu
Bakan Kurum: 'Haliç'te gördüğümüz görüntüler içler acısı'

Bakan Kurum: 'Haliç'te gördüğümüz görüntüler içler acısı'

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görü

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

14 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçları seyahat bekliyor?

14 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçları seyahat bekliyor?

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 s&

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı