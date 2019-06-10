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10 Haziran 2019 Pazartesi 16:15 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:15

Malavi'de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı

Malavi'de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı

Malavi'de geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Lilongwe'de muhalefetin başkan adayı eski papaz Lazarus Chakwera'nın kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçlerinin "dağılın" uyarısını dikkate almayan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, 18 kişi gözaltına alındı.

Chakwera, yaptığı açıklamada, ülkenin demokrasisine saygı duyulmadığını ve haklarını aradıklarını belirterek, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, seçimi kazanan Devlet Başkanı Peter Mutharika ise muhalefeti "hükümetini devirmeye çalışmakla" suçladı.

Mutharika, "Muhalefeti seçim sonuçlarını kabul etmeye ve ülke için hep birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

21 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde Demokratik İlerici Parti (DPP) Başkanı Peter Mutharika'nın oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başkan seçildiği ilan edilmişti.

(AA)

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