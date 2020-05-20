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Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz

Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 

İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişletmeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 

'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlileri bu yönde bir karar aldığını belirtti.


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
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