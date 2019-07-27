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  3. Maduro'dan Türkiye'ye 'Venezuela' teşekkürü

Maduro'dan Türkiye'ye 'Venezuela' teşekkürü

Maduro'dan Türkiye'ye 'Venezuela' teşekkürü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye, Rusya Çin, Katar ve Hindistan'a ülkenin kalkınmasına sundukları katkılar için teşekkür etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Hindistan'a verimli kalkınmamızın hızlanması için verdikleri destek ve tavsiyelerden dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

?'EKONOMİDE PETROLE BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'
 
Bu arada Maduro, ülkesinin petrole olan bağımlılığını azaltmak için ekonomik kalkınmada yeni bir modeli uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü Latin Amerika ve Karayipler Bölümü Şefi Diego Masera ile görüşmesinde konuşan Maduro, "Venezuela'nın ekonomik modeli deforme oldu. Mevcut model petrole dayanıyordu ve ülkemizi petrol fiyatlarına bağımlılıktan kurtaracak bir yola çıkıyoruz" dedi
 
(Sputnik)

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