Maduro'dan Kanada hamlesi: Hepsini kapattı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela’nın başkenti Karakas'taki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Venezuela hükumeti Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın Ottawa'daki büyükelçiliği işlevini sürdürecek şekilde diplomatik faaliyetlerini kısıtlamak adına Vancouver, Toronto ve Montreal'deki konsolosluklarını geçici olarak kapatacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın “karşılıklılık ilkesine uygun” olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Kanada’nın Karakas’taki elçiliğini geçici olarak kapatmasının, idari bir mesele olmaktan çok uzak siyasi bir karar olduğuna dikkat çekildi. Kanada'daki Venezuela diplomasisinin tüm işleri Ottawa'daki Büyükelçilik merkezinde yoğunlaşacak.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Maduro rejimine karşı olan bütün ülkelerin elçiliklerinin işlevinin kısıtlandığını ileri sürdü. Venezuela'daki Kanadalı diplomatlar artık diplomatik akreditasyon alamayacaklarını ve vizelerinin sona ereceğini öne sürdü.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise Kanada’yı Donald Trump’ın idaresine tam bağlılık sunmakla suçladı.

(İHA)