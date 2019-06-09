  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 23:41 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 23:41

Maduro'dan Kanada hamlesi: Hepsini kapattı

Maduro'dan Kanada hamlesi: Hepsini kapattı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela’nın başkenti Karakas'taki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Venezuela hükumeti Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın Ottawa'daki büyükelçiliği işlevini sürdürecek şekilde diplomatik faaliyetlerini kısıtlamak adına Vancouver, Toronto ve Montreal'deki konsolosluklarını geçici olarak kapatacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın “karşılıklılık ilkesine uygun” olduğunu bildirdi. 

Açıklamada, Kanada’nın Karakas’taki elçiliğini geçici olarak kapatmasının, idari bir mesele olmaktan çok uzak siyasi bir karar olduğuna dikkat çekildi. Kanada'daki Venezuela diplomasisinin tüm işleri Ottawa'daki Büyükelçilik merkezinde yoğunlaşacak. 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Maduro rejimine karşı olan bütün ülkelerin elçiliklerinin işlevinin kısıtlandığını ileri sürdü. Venezuela'daki Kanadalı diplomatlar artık diplomatik akreditasyon alamayacaklarını ve vizelerinin sona ereceğini öne sürdü. 

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise Kanada’yı Donald Trump’ın idaresine tam bağlılık sunmakla suçladı.

(İHA)

Nusret Servis Yapacağı Eti Drone İle Uçurdu

<p>Olay, üç gün önce İmaret Mahallesinde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya baş

Kameralara Takıldı... Sokak Ortasında Kan Donduran Olay

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.