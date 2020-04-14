Macron'un canlı yayında dilediği özür televizyon tarihine geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam Elysee Sarayı'ndan yaptığı yayında salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron'un bu özrünü 36.7 milyon kişi izledi. Yayın ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.

Fransa'da Macron'un özründen önce izlenme rekoru 1998 yılında Dünya Kupası maçındaydı. Macron yaptığı konuşma ile bu rekoru kırmış oldu. 1998 Dünya Kupası, 13 milyondan fazla izlenmişti.

1966 Dünya Kupası finalinde İngiltere'nin Batı Almanya'ya karşı mücadelesi ve kupayı kaldırması ise 32.3 milyon izlenmişti.

Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi. Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu. Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs'tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu sağlık krizi eksiklerimizi görmemize sebep oldu, özellikle medikal malzeme konusunda. Gereken dersleri aldık" ifadelerini kullandı. Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 136 bin 779'a, hayatını kaybedenler ise 14 bin 967'ye ulaştı.

(Yeni Şafak)