Macron 'militan laiklik'i savundu
Fransa’da başörtülü bir annenin çocuğunun okul gezisine katılması üzerine başlayan ‘türban’ tartışması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılmasıyla büyüdü.
Macron, ‘kamusal alanlarda türban takmanın laikliğe aykırı olduğunu’ savundu. La Re Adası seyahatinde konuşan Macron, “Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim eğitim verilirken başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir” dedi. Başörtülü anne de “kendisine toplu şiddet uygulandığı ve ayrımcılık yapıldığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.