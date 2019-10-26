Macron 'militan laiklik'i savundu

Macron, ‘kamusal alanlarda türban takmanın laikliğe aykırı olduğunu’ savundu. La Re Adası seyahatinde konuşan Macron, “Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim eğitim verilirken başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir” dedi. Başörtülü anne de “kendisine toplu şiddet uygulandığı ve ayrımcılık yapıldığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.