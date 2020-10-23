Macron bir skandala daha imza attı: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu.

YeniŞafak'da yer alan habere göre, İslam karşıtı açıklamalarıyla Müslüman aleminde büyük tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir skandala daha imza attı. Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

TALİMAT VERDİ

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.