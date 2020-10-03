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  • Macron, Aliyev'i aradı: "Ateşkes sağlansın, müzakereler yeniden başlasın"
03 Ekim 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:

Macron, Aliyev'i aradı: "Ateşkes sağlansın, müzakereler yeniden başlasın"

Macron, Aliyev'i aradı: "Ateşkes sağlansın, müzakereler yeniden başlasın"
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Aliyev'i telefonla arayarak, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi. Macron, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti.

Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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